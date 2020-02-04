تعرف على أجانب أندية السعودية في البطولة الأسيوية

الثلاثاء 4 فبراير 2020

تستهل الأندية السعودية مشوارها في بطولة دوري أبطال أسيا بدايةً من يوم العاشر من فبراير الجاري.



ونستعرض معاً أجانب الأربع الأندية التي سوف يشاركون في البطولة الأسيوية بدايةً من دوري المجموعات.

والبداية مع الهلال و هم: جانج هيون سو، أندريه كاريلو، بافيتيمبي جوميز، سيباستيان جيوفينكو.

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ثم النصر: عبدالرزاق حمدلله، جوليانو دي باولا، براد جونز، نور الدين إمرابط.

والأهلي: فابيو ليما، عمر السومة، يوسف البلايلي، دجانيني تافاريس.

وأخيراً مع التعاون: سيدريك أميسي. تاوامبا، كاسيو.

يذكر أن الهلال هو من توج بالنسخة الماضية من دوري أبطال أسيا و ذلك بعد الفوز على أوراوا ريد ستار الياباني في المباراة النهائية.