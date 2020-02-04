شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لتركي آل الشيخ بعد استقرار حالته الصحية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر المستشار تركي آل الشيخ في مقطع فيديو قصير يشكر فيه القيادة الرشيدة وأصحاب السمو والمعالي ومنسوبي هيئتي الترفيه والرياضة وجميع الأصدقاء والمتابعين في الوطن العربي على اهتمامهم بمتابعة حالته الصحية. وطمأن آل الشيخ الجميع باستقرار حالته الصحية، مشيرًا إلى اقتراب موعد عودته للمملكة بعد تجاوز الوعكة الصحية خلال الأسبوعين المقبلين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول ظهور لتركي آل الشيخ بعد استقرار حالته الصحية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.