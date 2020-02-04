شكرا لقرائتكم خبر عن النني يلتقى مع «مستر اسيست» في إسطنبول: دائمًا أتعلم منك يا أخي (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمد النني، لاعب فريق بشتكاش التركي، صورة تجمع مع لاعب خط الوسط الألماني مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، على حسابه الشخصي بموقع التدوينات «تويتر».

وكتب النني تعليقًا على الصورة :«- مستر آسيست- من الرائع أن أراك هنا في إسطنبول وأتطلع إليك دائمًا لأتعلم منك يا أخي.. أراك قريبًا».