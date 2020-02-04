شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. السعودية تتقدم بطلب استضافة كآس آسيا 2027 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقدمه رسميا بطلب استضافة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الأهلية الراغبة في تنظيم المسابقة الرياضية الأكبر في قارة آسيا.
وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد السعودي، من المقرر أن يتم تقديم ملف متكامل بكافة المتطلبات مدعما بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميين بعد أن شهدت نجاحًا كبيرًا وإقبالًا متزايدًا من كافة أقطار العالم.
وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بهذه المناسبة أن التقدم بطلب الاستضافة «جاء برغبة أكيدة في النجاح وبدعم كبير من الهيئة العامة للرياضة لاستضافة أهم البطولات القارية»، لافتًا إلى أن «الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رسمت خارطة الطموح لدينا في المنافسة على الاستضافة».
واعتبر المسحل أن «الدعم والاهتمام المباشرين اللذين يجدهما الاتحاد السعودي من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وضعت الاتحاد أمام هذا التحدي الكبير للفوز في حق الاستضافة».
وأضاف: «نملك سجلًا حافلًا وإرثًا فنيًا كبيرًا من المنجزات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية، إذ يكتمل هذا الإرث الفني باستضافة البطولة الأكبر في القارة».
وقال: «نأمل أن نقدّم واقع المملكة العربية السعودية المشرق في الاستضافة، في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، لنواصل رحلة استضافة بلدنا للعديد من المناسبات الدولية في مختلف المجالات».
وأشار المسحل إلى أنه «سيتم البدء بتكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرّفة للمملكة العربية السعودية، وتحقيق الهدف المنشود».
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