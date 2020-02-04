شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد إعلان العيسي بعودة الدوري اليمني.. الجماهير تصف اتحاد الكرة بـ"اتحاد المسخرة" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

علقت بعض الجماهير وعشاق الكرة اليمينة على عودة نشاط الدوري مرة أخرى والتصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد أحمد العيسي.



وقال أحد النشطاء عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك" رمزي دحان الشبيبي : منتخبنا الأول تأهل لأول مرة من بعد الوحدة ليس بفضل إتحاد الكرة ولكن بفضل الإتحاد الأسيوي الذي رفع عدد المنتخبات المتأهلة من 16منتخب إلى 24 منتخب ..ولو كان عدد المنتخبات المتأهله سابقآ24 لتأهل المنتخب إلى كل النهائيات الأسيوية. قال العيسي ان الإتحاد اليمني مرشح لنيل أفضل جائزة إتحاد أسيوي طامح ... هههههه هذه لحالها نكته ..منتخبنا الوطني في التصنيف الدولي يتراجع للخلف دائمآ. قال أن المنتخب الأولمبي شارك إقليميآ و بقية المنتخبات الناشئين والشباب والاول والأولمبي شارك أيضآ عربيآ. لم نسمع عن اي منتخب لعب في التصفيات العربية. وهذا يؤكد أن العيسي مغيب تمامآ عن الواقع وكان على العيسي ان يتحدث أنه أنتهت فترته الإنتخابية وعليه ان يدعو لإنتخابات جديدة يكون هو وشيباني وباشنفر بعيدين تمامآ عنها وكان عليه ان يوضح انه فشل فشل ذريع طيلة فترته لرئاسة إتحاد الكرة والتي لها قرابة 15سنة وكان يجب عليه ان يعتذر للجماهير اليمنية عن فشلة طيلة ال 15سنة الماضية وكان عليه ان يعلن ماسبب فشل المنتخب في تحقيق اي فوز خليجي رغم انه شارك بعهد العيسي 7مرات خليجآ وكان على العيسي ان يوضح انه جمع بين السياسة والرياضة وهذا مايرفضة الإتحاد الأسيوي و إتحاد الفيفاء العيسي هو نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون الإقتصادية وقانون الفيفاء يحرم ويجرم خلط الرياضة بالسياسة ..

ومن جانب أخر علق "فرحان عبد الله أحمد" :العيسي ماااش عارف كوعه من بوعه !! يسأله الصحفي المصري كم عدد الملاعب الذي دمرت يقول ثالثه بس في عدن وأبين وصنعاء اعترف لي ان اليمن والرياضة في وادي وهو في وادي يا عيسي أنت عارف ان به ملعب في اب من اجمل الملاعب في اليمن وتم تدميره أنت عارف بملعب ذمار الدولي الذي يتسع ٣٠الف متفرج تم تدميره

فيما علق نشر محمد العولقي سخرية من اتحاد الكرة اليمني وكتب:

* السادة الأغبياء ..!

يستحق اتحاد الكرة اليمني مطالبة الفيفا منحه لقب اتحاد المسخرة، بعد أن أثبت في تجمع سيئون التنشيطي لأبطال المحافظات أنه كتلة هلامية من الغباء الخام ..

ويستحق هذا الاتحاد أن يقيم لغبائه مفاعلا ينتج من خلاله القنبلة الغبية لتدمير القرية الذكية ..

في الدنيا كلها .. كرة القدم متعة .. نظام .. لوائح واضحة لا لبس فيها .. قانون صارم لا يحمي المقفلين .. إلا عند هذا الاتحاد.. فهي غباء وتخلف وهروب من العمل الإداري المنظم والانجرار نحو الزوابع و الفناجين ..

تجمع سيئون التنشيطي - كما أسماه اتحاد المسخرة - كشف كل عورات اتحاد الكرة، وخلى اللي ما يشتري يتفرج على القرارات الغبية التي دمرت اللوائح الذكية ..

الواضحات والفاضحات تؤكدان مجددا أن مشكلة الكرة اليمنية ليست في الأشخاص الذين يقفزون إلى صحن الإدارة بالباراشوت تارة و بركات الشيخ تارة أخرى فحسب ، و إنما في الفكر الإداري المتخلف الذي يحتكره أشخاص همهم بطونهم وكشوفات اسمي مكتوب طيب، على رأي عادل إمام ..

بدأ تجمع سيئون بمشكلة أو مخالفة إدارية واضحة كان طرفاها شعب حضرموت و أهلي صنعاء ، على خلفية أن قيد اللاعب ناصر محمدوه من طرف الثاني باطل بحسب إثباتات يحملها الأول ..

هذا الاحتجاج تصاعد، لأن الأهلي على ما يبدو في جعبته الكثير من المفاجآت التي يمكن أن تعكر مزاج فرق تستند إلى حائط الاتحاد نفسه، ووسط هذا الطوفان وجد اتحاد الكرة نفسه في مأزق ، فهو دائما يعتمد في بطولاته على البركة وعلى الستر، وليس على اللوائح التي لا ترضى بأنصاف الحلول ..

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المهم أن حضرات السادة الأغبياء عموها بحجة تكحيلها ، فقد أصدر اتحاد المسخرة قرارات هزلية للبت في موضوع الاحتجاج ، وكانت القرارات المتضاربة و المتناقضة دليلا جديدا على أحقية اتحاد الكرة بلقب أغبى اتحاد في العالم ..

رفض اتحاد الكرة احتجاج نادي شعب حضرموت في المادة الأولى جملة وتفصيلا ، لكنه عاد في المادة الثانية وقرر إعادة المباراة بين الفريقين ..

نتفت شعر حواجبي حتى بت قريبا من الحكم الإيطالي كولينا وأنا أحاول هضم هذا التناقض .. كيف يعيد المباراة بين الفريقين وقد رفض احتجاج شعب حضرموت كما جاء في المادة الأولى ..؟

طيب إذا كان موقف أهلي صنعاء سليما بخصوص إجراءات تسجيل ناصر محمدوه، فكيف يتم استبعاد اللاعب من البطولة نهائيا كما جاء في المادة ثلاثة من القرار ..؟

كيف يكون أهلي صنعاء بريئا وقد تم ايقاف اللاعب المشكلة ..؟

في نفس الوقت كيف يلعب الأهلي مباراة فاصلة مع الشعب وقد برأته المادة الأولى من القرار ؟

كيف يدين القرار أهلي صنعاء في المادة الثالثة ثم يرفض معاقبته ..؟

كيف يصب جام غضبه على اللاعب ناصر محمدوه ويتجاوز عن مخالفة الأهلي الإدارية ..؟

هذه النقطة بالذات في صالح شعب حضرموت ، فهي دليل على أن احتجاجه ضد الأهلي له ما يبرره، طالما وقد أقر الاتحاد ذلك في المادة الثالثة من قراره ، وبالتالي تصبح مسألة إعادة المباراة ضربة غبية تستهدف ذكاء شعب حضرموت ..

أبدا والله .. ليس تعصبا لشعب حضرموت على حساب أهلي صنعاء .. وليس تحيزا للأهلي على حساب شعب حضرموت ..لكن مسألة إدانة الأهلي في المادتين الثانية والثالثة بعد تبرئته في المادة الأولى من القرار كشف عن حجم الرعاية الكاملة التي يوليها الاتحاد للفساد الكروي، تماما مثلما أن نفس المادتين تؤكدان أن شعب حضرموت صاحب حق وأن نقاط الفوز بحوزته قانونيا .. ليست هناك فذلكة أو ترضية في اللوائح مهما تذرع الاتحاد بوضع البلد ..

في العالم كله اللائحة واضحة.. الأبيض أبيض و الأسود أسود .. ليس هناك لون وسط .. إما أن تكون مخطئ فتنال العقاب الرادع مهما كان وزنك على الخريطة .. أو تكون بريئا فتنال حقك من خصمك بالقانون .. عمر القانون ما قال إن القاتل والمقتول يمكن أن يلتقيا طالما كانت بينهما جريمة ..

ولكي تكتمل مسرحية اتحاد الكرة المسيلة للدموع، تم تحميل الخطأ الإداري للجنتي النشاط و شئون اللاعبين، وتحويل أعضاء اللجنتين للتحقيق طبعا في محاولة لذر الرماد في العيون بعد أن أصبحت فضيحة هذا الاتحاد الغبي اداريا على كل لسان .. فكيف لاتحاد الكرة أن يحاكم نفسه ..؟ كيف يكون الجلاد والحكم في نفس الوقت ..؟

انشغل اتحاد الكرة عن عمله الرياضي بانتقال أصحاب القرار والحل إلى السياسة ومتواليات الأحزاب، مع البقاء على ذات النهج القبلي المتخلف عند اعلان أسماء اللجان الميتة.. هذا من شيعتي على رأسي من فوق وهذا من عدوي فتحت قدمي اركلوه ..

وبعد هذه الفضيحة من حقي المطالبة فورا بحل اتحاد الكرة، وتشكيل اتحاد كفاءات يدير المرحلة القادمة، حتى تصلح أحوال البلد ونحتكم من جديد للصندوق ، المهم هذا الاتحاد الغبي حلوه أو خللوه أو احشوه، والعهدة دائما على عادل إمام ..!