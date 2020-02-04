السعودية تتقدم رسمياً لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تقدمه رسميًا بطلب استضافة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البدء في استقبال ملفات الاتحادات الأهلية الراغبة في تنظيم المسابقة الرياضية الأكبر في قارة آسيا. ومن المقرر أن يُقدّم ملف متكامل بالمتطلبات كافة، مدعوما بالفعاليات والأحداث الرياضية العالمية، التي استضافتها المملكة على مدى العامين الماضيين، وحظيت بكثير من التقدير والاهتمام العالميين بعد أن شهدت نجاحًا كبيرًا وإقبالًا متزايدًا من أقطار العالم كافة. وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل بهذه المناسبة أن التقدم بطلب الاستضافة جاء برغبة أكيدة في النجاح وبدعم من الهيئة العامة للرياضة لاستضافة أهم البطولات القارية، لافتًا النظر إلى أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير من سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رسم خارطة الطموح لدينا في المنافسة على الاستضافة. وقال : " الدعم والاهتمام المباشران للاتحاد السعودي لكرة القدم من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وضع الاتحاد أمام هذا التحدي الكبير للفوز في حق الاستضافة". وأضاف: "نملك سجلًا حافلًا وإرثًا فنيًا كبيرًا من المنجزات الآسيوية على صعيد المنتخبات والأندية، إذ يكتمل هذا الإرث الفني باستضافة البطولة الأكبر في القارة". وتابع: "نأمل أن نقدّم واقع المملكة العربية السعودية المشرق في الاستضافة، في ظل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، لنواصل رحلة استضافة بلدنا العديد من المناسبات الدولية في مختلف المجالات". وأشار المسحل إلى أنه سيجري البدء بتكوين لجنة مختصة للعمل على ملف الاستضافة، وتقديمه بالصورة المشرّفة للمملكة العربية السعودية، وتحقيق الهدف المنشود.