أودينيزي يتعاقد مع النمساوي برودل في انتقال حر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أودينيزي الإيطالي يوم الثلاثاء رسميا عن تعاقده مع النمساوي سيباستيان برودل بعد فسخ تعاقده مع واتفورد الإنجليزي. وانضم برودل، 32 عاما، إلى اودينيزي في صفقة انتقال حر وبعقد يمتد حتى نهاية يونيو 2021. وذكر النادي في بيانه "أودينيزي يعلن تعاقده مع سيباستيان برودل.. اللاعب النمساوي وقع عقدا يبقيه مع الفريق حتى 30 يونيو 2021". وشارك برودل في 85 مباراة مع واتفورد وسجل ثلاثة أهداف بعد أن سبق له اللعب في صفوف فيردر بريمن الألماني الذي شارك معه في 176 مباراة وسجل 13 هدفا.

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