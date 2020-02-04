شكرا لقرائتكم تورينو يكلف لاعبه السابق بمهمة تدريب الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعيين مورينو لونغو، لاعب الفريق السابق، كمدير فني بدلاً من والتر ماتزاري بعدما تلقى الفريق هزيمتين ثقيلتين.

وانفصل تورينو وماتزاري بعدما خسر تورينو صفر - 7 أمام أتالانتا وصفر - 4 أمام ليتشي في الدوري الإيطالي، كما ودع الفريق كأس إيطاليا بعد الخسارة أمام ميلان 4 - 2.

وذكر تورينو في بيان رسمي: قرر أوبرانو كايرو، رئيس النادي، ووالتر ماتزاري إنهاء علاقتهما الاحترافية، بعد تحليل واف عن الموقف الحالي.

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وتولى ماتزاري تدريب الفريق في منتصف موسم 2018 - 2019 بدلا من سينيسا ميهايلوفيتش، الذي يدرب بولونيا حاليا.

ولعب لونغو أول ثلاثة مواسم له كلاعب محترف مع فريق تورينو في التسعينيات. وبدأ مسيرته التدريبية في 2007، حيث قاد فريق الشباب بتورينو، وفاز باللقب المحلي في 2015.

وكان آخر فريق تولى تدريبه هو فروسينوني، حيث صعد معهم للدوري الممتاز في 2018، ولكنه أقيل بعد مرور 16 مباراة من بداية الموسم.