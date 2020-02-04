شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يهدر ركلة جزاء للطلائع أمام نادى مصر ويحرم فريقه من التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش ركلة جزاء حصل عليها أمام نادى مصر فى الدقيقة 39 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليحرم فريقه من التقدم وتظل النتيجة 0 / 0 حتى الآن.

ويحتل الطلائع السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.

ويسعى عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لتجنب الهزيمة فى مباراة الليلة لاسيما أمام المنافس المباشر على النجاة من الهبوط، وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بتحقيق انتصار يزيل الضغوط عنهم للهروب من دوامة المراكز المتأخرة حيث يتسلح الفريق بالصفقات الشتوية التى أبرمها وعلى رأسها عمار حمدى لاعب الأهلى، الذى سجل ظهوره الأول مع الطلائع أمام نادي مصر.

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عمار حمدى انضم لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء لنهاية الموسم، حيث يرتدى اللاعب القميص رقم 33، وتعد صفقة عمار حمدى لاعب الأهلى هى الثالثة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر.