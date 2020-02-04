شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن السقوط أمام إنبي: خسرنا مباراة لكن ما زلنا في المركز الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، على الخسارة التي تلقاها ذئاب الجبل من إنبي في الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري العام، بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب بتروسبورت، وأكد عضو مجلس إدارة المقاولون العرب في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن لاعبي المقاولون لم يقدموا الأداء المنتظر منهم في الشوط الأول أمام إنبي، مضيفًا أن الشوط الثاني كان مختلفًا تمامًا في أداء الذئاب إلا أن غياب التوفيق كان سببًا في عدم إحراز الأهداف ومعادلة النتيجة.

أضاف عادل أن المقاولون مازال في المركز الثاني بجدول المسابقة رغم خسارته من إنبي، مشيرًا إلى أن تعثر الاتحاد السكندري بالتعادل مع الانتاج الحربي سلبيًا في نفس الجدول وإن كان خدم حظوظ المقاولون، إلا أن ذئاب الجبل لا ينظرون إلى نتائج الخصوم وإنما يركزون على تعزيز وضعهم في مقدمة الجدول.

وكان المقاولون العرب قد تعرض للخسارة الرابعة منذ انطلاق الموسم الجاري، بعد الهزيمة أمام إنبي في مباراة الجولة 16، والتي جمعت الفريقين أمس الإثنين على ملعب بتروسبورت، وانتهت بفوز الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف.

وكان التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون قد سجل هدف الذئاب الوحيد في شباك إنبي ليحتل صدارة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف متفوقًا محمد سالم ومحمد سمير بفارق هدف واحد.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 32 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 16 جولة، حيث فاز المقاولون في 10 مباريات، وتعادلوا في مباراتين وخسروا في 4 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 12 هدفاً آخر.