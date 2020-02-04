شكرا لقرائتكم خبر عن ما زلت عاشقا للتحديات محطمًا للأرقام القياسية...الحضرى يدشن قناة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينوى النجم عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، تحقيق الأرقام القياسية خارج وداخل المستطيل الأخضر، ولكن فى تلك المرة من خلال قناته على يوتيوب، حيث نشر السد العالى عبر حسابه بتويتر، قائلاً:"ما زلت عاشقا للتحديات محطمًا للأرقام القياسية.. تجربتي الجديدة بعيدا عن الملعب ولكنها من قلب الملعب مع عشقي الأول والأخير ( كرة القدم ) انتظروني فقط وحصريا على قناتى الرسمية والوحيدة فقط على اليوتيوب فى مصر والوطن العربي".



ونشر الكابتن عصام الحضرى، أول فيديو له على قناته على يوتيوب، مع المطرب محمد حماقى، حيث تصدى للعديد من الكرات سددها فى مرماه، وسط إعجاب كبير من جمهوره على السوشيال ميديا، وعلق قائلاً على إحدى الفيديوهات:"صديت كل الكور ما بتعرفش تشوط يا حماقى".

وصنع الحضرى تاريخه الأكبر مع الأهلى نادى القرن الأفريقى، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التى يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدوري أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الأفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.

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وأصبح عصام الحضرى أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.

وتوج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها ، قدم الحضري مستوى رائع في كأس العالم للقارات 2009 والتي أقيمت في جنوب أفريقيا، خاصًة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزوري، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.