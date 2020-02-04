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شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بايرن ميونيخ يكسر كاحل زميله بمرانا لفريق والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
تدخل الإسباني ألفارو أودريوزولا بقوة على زميله الكرواتي إيفان بيرسيتش في تدريبات بايرن ميونيخ ليتسبب بكسر في كاحله.
وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية، الثلاثاء، إلى أن بيرسيتش سيغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى شهر على الأقل، بعد سقوطه أثناء التدريبات نتيجة تدخل زميله القوي.
واعتذر أودريوزولا للفريق بالكامل والجهاز الفني بعد تسببه في إصابة الكرواتي، حتى لا تتفاقم الأمور داخل غرفة ملابس النادي.
من جهته أكد مدرب بايرن ميونيخ هانز فليك أن مثل هذه الإصابات تحدث خلال التدريبات، لذلك على الفريق تجاوزها من أجل المنافسة خلال بقية الموسم.
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