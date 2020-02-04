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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | الهلال يقرر التفريط في نجم الفريق والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لملاقاة نظيره الرائد غداً في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمز بن سلمان.
ووفقاً لتقارير صحفية تركية فإن الزعيم لا يرغب في تجديد عقد الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الفترة المقبلة.
وأشارت التقارير إلي أن صاحب الخمسة وثلاثون عاماً لن يعطي للفريق أكثر ما أعطاه خلال فترة تواجده.
وأكدت التقارير أن الزعيم يرغب في ضم الكولومبي راداميل فالكاو للفريق في الصيف المقبل مقابل إثني عشر مليون جنيه.
يذكر أن الهلال هو الفائز بلقب دوري أبطال أسيا النسخة الماضية بعد التغلب على أوراوا ريد ستار الياباني.
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