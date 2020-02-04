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شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يوجه رسالة دعم لـ ديمبيلي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 4 فبراير 2020
وجه الدولي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي رسالة دعم لمواطنه عثمان ديمبيلي جناح برشلونة الاسباني بعد تجدد تعرضه لانتكاسة جديدة.
وقد أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها ديمبيلي معاناته من تمزق كامل في الأوتار القریبة من العضلة ذات الرأسین الفخذیة الیمنى.
وكتب كيليان مبابي رسالة إلى ديمبيلي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر:" أخي، أعلم أنه يجب عليك أن تفعل الكثير، وأن الأمر لا يطاق، لكن عليك أن تبقى قويًا على أي حال".
وأضاف:" سأكون دائمًا هناك لدعمك وأنا أعلم أنك ستعود لتدهشنا".
وتشير تقارير اسبانية، الى ان موسم ديمبيلي مع برشلونة قد انتهى، حيث يحتاج لفترة تصل الى 4 اشهر للتعافي من الاصابة.
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