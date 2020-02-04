الامارات | شايفر: الوحدة كان يمكنه الفوز على الجزيرة بنتجية أكبر وعلينا الحذر

شكرا لقرائتكم خبر عن شايفر: الوحدة كان يمكنه الفوز على الجزيرة بنتجية أكبر وعلينا الحذر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقر مدرب فريق بني ياس، الألماني ونفريد شايفر بصعوبة المباراة التي تنظر "السماوي" مساء بعد غدٍ أمام مستضيفه فريق الوحدة في افتتاحية الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، مشيراً إلى أنه شاهد مباراة "العنابي" أمام الجزيرة في ديربي أبوظبي وخرج بانطباع وأضح بأن لقاء الخميس سيكون في غاية الصعوبة على لاعبي فريقه وأن عليهم الحذر أكثر.

وقال شايفر في المؤتمر الصحافي اليوم إن الوحدة قدم مباراة كبيرة في مواجهة مستضيفه الجزيرة وكان يمكن أن يخرج بحصيلة أكبر من الأهداف خلافاً للنتيجة التي انتهت عليها المواجهة بهدف نظيف.

وأكد المدرب الألماني أن فوزهم في الجولات الثلاث الماضية يمنح لاعبيه دفعة معنوية لكن عليهم أن يدركوا أن المنافس مختلف، وقال: "سنواجه فريقاً صعباً، في تقديري أن اللقاء سيكون أصعب بكثير من مبارياتنا السابقة التي فزنا فيها على النصر وعجمان والظفرة لأن الوحدة يختلف عنها".