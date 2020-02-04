الامارات | كرونسلاف: مشكلة النصر الوحيدة هي عدم إحراز الأهداف

شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: مشكلة النصر الوحيدة هي عدم إحراز الأهداف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، إن "مشكلة الفريق الوحيدة في الفترة الأخيرة هي عدم إحراز الأهداف"، قائلا في المؤتمر الصحافي قبل لقاء الظفرة: احصاءات المباريات الثلاثة الماضية تؤكد أن النصر قام بـ 58 محاولة هجومية، لكنه لم يسجل منها. وقال إن لقاء الظفرة بالغ الأهمية للفريق لاستعادة نغمة الانتصارات، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى في تصحيح الوضع هو صناعة الفرص"، مؤكدا أن النصر لديه من اللاعبين القادرين على التهديف. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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