شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفوز على وادي دجلة بهدف نظيف في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الجونة على ضيفه وادي دجلة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، على استاد الجونة ضمن منافسات الأسبوع الـ16 بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدف الفوز للجونة اللاعب والتر بواليا في الدقيقة 88، ليرفع رصيد فريقه إلى 18 نقطة في المركز الـ11 مؤقتا بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 14 نقطة في المركز الـ14.