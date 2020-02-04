شكرا لقرائتكم خبر عن «إكرامى» يفجر مفاجأة جديدة فى القلعة الحمراء: رمضان صبحى سيرحل نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر إكرامى الشحات، حارس مرمى الأهلى الأسبق ونجم الكرة المصرية، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا رحيل رمضان صبحى، لاعب الفريق الكروى الأول، عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم. وقال فى حوار خاص لـ«المصرى اليوم»: «إن إعارة (العفيجى) ستنتهى بنهاية الموسم الجارى، ومن ثم سيعود مرة أخرى لاستكمال مسيرته الاحترافية فى الدورى الإنجليزى».

ورفض «إكرامى» الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء إعلان شريف إكرامى الرحيل هو الآخر عن الأهلى بنهاية الموسم، مؤكدًا أن نجله يمتلك من المقومات الشخصية التى تؤهله لاتخاذ قراره دون الرجوع إليه.

ورفض حارس الأهلى الأسطورى ما تردد عن أن نجله «شريف» دفع ثمن فواتير انتخابية بعدم مشاركته مع الفريق الأحمر طوال الفترة الماضية، وقال: «علاقتى بمحمود الخطيب رئيس النادى أبدية، وهو شخصية محترمة ولا يفكر بهذه الطريقة»، لافتا إلى أنه لن يعلن عن الأسباب الحقيقية إلا فى الوقت المناسب. وتحدث «إكرامى» عن موقفه فى الانتخابات السابقة، ورؤيته حول مستقبل نجله، والمفاوضات مع أحمد الشناوى حارس بيراميدز فى هذا الحوار:

■ بداية.. لماذا أعلن شريف إكرامى الرحيل عن الأهلى فى هذا التوقيت؟

- لا أعرف..اسأله.

■ لكنك والده وعلى دراية بقراراته قبل إعلانها!!

- لم أعرف بالقرار إلا من خلال شقيقته التى أخبرتنى به، وليس معنى أننى والده أن أكون على علم بكافة قراراته، فهو حر فيما يتخذه، وليس لى الحق أن أتدخل أو أقرر مصيره من وجهة نظرى.

■ أليس غريبا أن تكون أحد أساطير الكرة المصرية ولا يبلغك نجلك بقرار مصيرى مثل رحيله عن الأهلى؟

- بالتأكيد ليس غريبا.. فالجميع يعلم أن شريف اكرامى يمتلك من المقومات الشخصية ما يؤهله لاتخاذ القرارات، ومن ثم فإن الأمر ليس له علاقة بكونى أحد نجوم الأهلى من عدمه.

■ البعض ردد أن إعلان «شريف» رحيله عن القلعة الحمراء لأسباب انتخابية!!

- لا أفهم سؤالك.

■ هل استبعاد «شريف» فى الفترة السابقة وإعلان رحيله نهاية الموسم نتيجة عدم مساندتك للخطيب فى الانتخابات السابقة؟

- أرفض سؤالك شكلًا وموضوعًا.. فالخطيب رئيس النادى الأهلى لا يفكر بهذه الطريقة ولا يتدخل فى شؤون كرة القدم ولا يوجه المسؤولين عن قطاع الكرة سواء فى الفريق الأول أو الناشئين نهائيا، وما لا يعرفه أحد أننى كنت مساندا وداعما لـ«بيبو» فى الانتخابات الأخيرة.

■ لماذا لم تعلن ذلك؟

- أولا علاقتى بالخطيب أبدية، ومحترمة منذ أن كنا زميلين فى الملاعب.. لكن مبادئ الأهلى التى نحترمها جميعا تلزمنا بعدم الإفصاح عن المرشح الذى نؤيده فى الانتخابات.. هكذا تعلمنا داخل القلعة الحمراء، ولا يمكن أن أغير هذه المبادئ التى تربينا عليها حتى آخر يوم فى عمرى.

■ لكن هناك رياضيين آخرين داخل القلعة الحمراء أعلنوا عن انتماءاتهم الانتخابية!!

- ليس لى علاقة بأحد.. وقلت لك إننى سأظل بشخصيتى واحترامى لنفسى وللآخرين ولزملائى، ولن أتغير مهما حدث، ولن أغير مبادئى التى تربيت عليها من أجل مصالح شخصية.

■ البعض يردد أن قيد مصطفى شوبير فى القائمة الإفريقية وراء إعلان نجلك قرار الرحيل!!

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- هذا ليس شأنى ولا أتحدث فيه.. فقيد أى لاعب بالقمة المحلية أو الإفريقية قرار يخص الجهاز الفنى للفريق الأول، ولا يمكن أن أتحدث فيه.

■ ما حقيقة العلاقة بين إعلان «شريف» قرار الرحيل ومفاوضات النادى مع أحمد الشناوى حارس بيراميدز؟

- لا أعلم شيئا عن مفاوضات الأهلى مع أحمد الشناوى حتى أتحدث عن علاقة ذلك بقرار رحيل نجلى من النادى.

■ هل يمكن أن يفيد أحمد الشناوى الأهلى فى حالة انضمامه الموسم المقبل؟

- أحمد الشناوى أحد أبنائى، ولا يمكن أن أتحدث عنه نهائيا فى الوقت الحالى إلا بعد التأكد من صحة ما إذا كانت هناك مفاوضات أم لا.. لكننى أؤكد لك أن النادى سبق أن تعاقد مع نادر السيد حارس الزمالك الأسبق ولم يستفد منه.. وفى نفس الوقت الأمر ليس له علاقة بأحمد الشناوى نهائيا.

■ هل تعتقد أن «الخطيب» سيتدخل لإنهاء أزمة شريف ويقنعه بالاستمرار؟

- لا أعرف.. فالخطيب رئيس النادى وهو صاحب القرار النهائى فى أى أمور تخص النادى.. ويجب علينا أن نحترم قرارات مجلس الإدارة مثلما تعلمنا داخل النادى الأهلى.

■ أيهما أفضل لـ«شريف».. اللعب بالدورى المحلى أم الاحتراف الخارجى؟

- شريف لم يتلق اى عروض، وليس لديه وكلاء لاعبين حتى يمكن التأكيد أنه سيختار عروضًا محلية أو أوروبية.

■ هل يمكن أن يلعب للزمالك؟

- أحترم نادى الزمالك بشكل كبير.. لكن عائلة إكرامى لن تلعب فى القلعة البيضاء مهما حدث.. ولم يحدث أى مفاوضات مع مسؤوليه نهائيا.

■ ماذا عن رمضان صبحى؟

- لا أفهم سؤالك.

■ البعض يردد أنه يحصل على رأيك فى كل قرار يتخذه!!

- سأتحدث معك بصراحة، فالموسم الجارى هو الأخير لرمضان صبحى مع الأهلى.

■ كيف؟

- إعارته ستنتهى بنهاية الموسم الجارى، ومن ثم سيعود مجددا إلى ناديه الإنجليزى «هيدرسيفيلد»، ولن يمدد إعارته فى الموسم المقبل.

■ هل ترى أن الأهلى قادر على حصد بطولة دورى الأبطال؟

- الأهلى قادر على حصد اللقب الإفريقى.. ويجب عودة الجماهير إلى الدورى الممتاز.