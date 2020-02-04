شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن عدم إذاعة مباراة الأهلى لتأخر حصوله على مستحقاته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى بيراميدز عدم إذاعة مباراته أمام النادى الأهلى والمقرر لها مساء غد الخميس على استاد الدفاع الجوى فى الدورى الممتاز.

وأكد بيراميدز، فى بيان رسمى، أن هذا القرار جاء بسبب عدم التزام الشركة الراعية، بريزنتيشن سبورت، بتوقيع عقود البث الفضائى مع بيراميدز منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من إرسال الشركة فى وقت سابق عرضا مع بداية الموسم من أجل التفاوض حول الحقوق الخاصة ببث مباريات الفريق فى البطولات المحلية.

وأوضح البيان أن نادى بيراميدز لم يحصل على مستحقاته المالية الخاصة ببث مباريات الموسم الماضى من شركة بريزنتيشن، على الرغم من أن اتحاد الكرة يشترط الحصول على نسبته من حقوق البث المنصوص عليها فى العقود مع بداية الموسم ليوافق على فتح باب القيد، وهو ما اضطر معه النادى لسداد تلك القيمة المالية لقيد لاعبيه دون أن يحصل على أى مقابل مادى من الشركة الراعية، علما بأن بيراميدز ليس هو النادى الوحيد الذى يشكو من تلك المعاملة من شركة بريزنتيشن منذ بداية الموسم. من ناحية أخرى، يختتم الفريق تدريباته اليوم تحت إشراف أنتى شاشيتش، المدير الفنى، استعدادا لمواجهة الأهلى وينتظر أن تشهد تدريبات اليوم التركيز على بعض الأمور الفنية التى يرغب المدير الفنى فى تطبيقها بالمباراة بجانب مراجعة الخطة التى سيخوض بها اللقاء بناء على مشاهدته للمباريات الأخيرة التى خاضها الأهلى، وحرص شاشيتش على الاجتماع مع اللاعبين أمس شدد خلالها على ضرورة الفوز لإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيد الفريق، فضلا عن كون الفوز على الأهلى يمنح اللاعبين دفعة قوية لتقديم عروض قوية فى الفترة المقبلة.