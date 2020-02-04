شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة: محمود تريزيجيه نموذج مشرف للرياضة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، محمود تريزيجيه، نجم فريقى منتخب مصر ونادى أستون فيلا الإنجليزى لكرة القدم، والذى اختارته الدورة 51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب كأحد سفرائها، حيث حضر خصيصا من المملكة المتحدة للحاق بختام فعالياته والتواصل مع جمهوره فى الندوة المقررة.

قالت عبد الدايم إن اختيار شخصيات مصرية بارزة كسفراء لمعرض الكتاب يأتى كعامل جذب للشباب لمتابعة فعاليات هذا الحدث الدولى الهام، كما يعمل على إيجاد قدوة للنشء الجديد ويخلق مسارا للترويج الثقافى لمصر داخل الوطن وخارجه، وتابعت أن رحلة محمود تريزيجيه الاحترافية تعد قصة نجاح ملهمة تحث على التمسك بالآمال لتحقيق الطموح، وأكدت أنه بات سفيرا للثقافة إلى جانب أنه نموذج مشرف للرياضة المصرية، وأهدته مجموعة إصدارات مطبوعة منها كتاب شخصية مصر، سلسلتا «ما ورؤية» وتى شيرت المعرض بتوقيعها.

كانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب قد اختارت لأول مرة عددًا من الشخصيات العامة كسفراء له ضمت الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان التشكيلى أحمد مصطفى، المهندس العالمى هانى عازر إلى جانب اللاعب العالمى محمود تريزيجيه.