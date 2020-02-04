شكرا لقرائتكم خبر عن سارى يكشف أسرار رحيل «إيمرى تشان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ماوريسيو سارى، مدرب يوفنتوس، سرّ تهميش لاعبه السابق إيمرى تشان، مما أدى لرحيله إلى بوروسيا دورتموند فى آخر ساعات فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

الدولى الألمانى لم يجد فرصة للعب بانتظام مع اليوفى منذ وصول سارى، الصيف الماضى، كما استبعده الأخير من قائمة الفريق بدورى أبطال أوروبا، ليقرر الرحيل عن اليوفى منتصف الموسم.

وقال سارى، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية عن رحيل النجم الألمانى: «الانتقالات أمر طبيعى فى كرة القدم».

Advertisements

وأكمل: «عندما وصلت إلى يوفنتوس، كان لدىّ 27 لاعبًا، حاولت العمل مع المجموعة التى أملكها، وعندما لا يتمكن لاعب أو اثنان من التكيف مع أسلوب اللعب، حينها تكون هناك إجراءات طبيعية».

واختتم: «إيمرى تشان كانت لديه مشاكل فى التأقلم مع أسلوبنا الجديد، وهذا لا يعنى أنه لا يمتلك الجودة، لكن ربما يحسن اللعب بشكل أفضل فى فريق آخر ويصبح لاعبًا حاسمًا معه».

وجاء انضمام إيمرى تشان إلى أسود الفيستيفال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مقابل مليون يورو، لكن دورتموند يملك بند خيار الشراء مقابل 25 مليون يورو، يدفعها على 3 سنوات.

على جانب آخر، كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية أن إدارة يوفنتوس بدأت تُخطط لإعادة لاعب الفريق السابق ريكاردو أورسولينى، بعد ظهوره المميز مع بولونيا منذ بداية الموسم الجارى.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة اليوفى تدرس إعادة أورسولينى لتعويض البرازيلى الثلاثينى، دوجلاس كوستا، فى خطة 4-3-3، التى يسعى من خلالها المدرب ماوريسيو سارى لكتابة التاريخ فى تجربته مع البيانكونيرى. وشوهد أحد كشافة يوفنتوس فى موقعة «ريناتو دال آرا»، لمراقبة أورسولينى عن كثب فى مباراة بولونيا ضد بريشيا، التى انتهت لمصلحة أصحاب الأرض بهدفين لهدف، تأكيدًا لرغبة اليوفى فى إعادة جناحه السابق. وكان يوفنتوس قد تعاقد مع أورسولينى فى صيف 2017 قادمًا من إسكولى مقابل 6 ملايين يورو، إلا أن صعوبة حصوله على مكان فى تشكيلة المدرب السابق ماسيميليانو أليجرى، تسببت فى انتقاله إلى أتالانتا على سبيل الإعارة.