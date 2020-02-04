شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز أستراليا يدفع «كينين» إلى قائمة أفضل 10 لاعبات تنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتحمت الأمريكية صوفيا كينين قائمة أفضل عشر لاعبات فى التصنيف العالمى للتنس بعد تتويجها للمرة الأولى فى مسيرتها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة الكبرى، على حساب الإسبانية جاربينى موجوروزا، التى صعدت بفضل تألقها فى البطولة 16 مركزا دفعة واحدة لتحل فى التصنيف الـ16.

وحافظت الأسترالية آشلى بارتى على صدارة التصنيف العالمى بعد بلوغها الدور نصف النهائى للبطولة المقامة على أرضها قبل توديعها على يد كينين، صاحبة الـ21 عاما.

فيما صعدت الرومانية سيمونا هاليب مركزا لتحل فى الوصافة، على حساب التشيكية كارولينا بليسكوفا.

وبالمثل صعدت الأوكرانية إلينا سفيتولينا مركزا لتحل رابعة والسويسرية بليندا بينشيتش مركزين لتحل خامسة.

بينما تراجعت اليابانية نعومى أوساكا، المتوجة باللقب فى عام 2019، ستة مراكز دفعة واحدة لتحتل للتصنيف العاشر عالميا.

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على جانب آخر، شارك بطلا أستراليا المفتوحة للتنس، الصربى نوفاك ديوكوفيتش، والأمريكية صوفيا كينن، فى بطولة سوق دبى الحرة للتنس، والتى تنطلق فى 17 فبراير الجارى، على استاد السوق الحرة بدبى.

وتمكن ديوكوفيتش، الذى يتطلع لإحراز لقبه الخامس فى دولية دبى للتنس، من إنزال الهزيمة بالنمساوى دومينيك ثيم فى نهائى أستراليا المفتوحة، ليضيف ثامن لقب له فى الحدث.

يأتى ذلك بعد يوم واحد فقط من المفاجأة التى صنعتها الأمريكية صوفيا كينين، بانتزاعها أول لقب لها فى بطولات جراند سلام، إثر تغلبها فى نهائى مثير على الإسبانية جاربين موجوروزا، حاملة لقب اثنتين من بطولات جراند سلام سابقا.

وتضم قائمة المشاركات فى بطولة دبى لتنس السيدات، 4 بطلات جراند سلام، وهن إضافة إلى صوفيا كينين، بطلة أستراليا المفتوحة، وأشلى بارتى، حاملة لقب بطولة رولان جاروس، وسيمونا هاليب، بطلة ويمبلدون، وبيانكا أندريسكو، الفائزة بلقب دورة الولايات المتحدة المفتوحة.

وقال كولم ماكلوكلين، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لسوق دبى الحرة: «إنه لأمر رائع أن نحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الـ20 لبطولة دبى لتنس السيدات التى تشارك فيها هذا الشهر 4 من بطلات جراند سلام، ونهنئ صوفيا كينين على أدائها الرائع، الذى قادها لإحراز أول لقب لها فى البطولات الأربع الكبرى».

وأضاف: «كذلك نهنئ نوفاك ديوكوفتش بفوزه بلقب أستراليا المفتوحة للمرة الثامنة، وبالرغم من الإنجازين الكبيرين لكل منهما، شهدنا الشهر الماضى نجاحات كبيرة أخرى كان أبطالها نجوم سيتنافسون قريباً فى دبى، ونتطلع لمتابعة أسبوعين حافلين بأقوى المنافسات».