شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير: مارسيال نجم مانشستر يونايتد الأول.. ويمنحنا كل شىء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، أنه واثق فى قدرة لاعبه أنطونى مارسيال على استعادة لمسته التهديفية، قائلًا إن المهاجم الفرنسى يمنح ناديه «كل شىء»، سواء على أرض الملعب أو خلال التدريبات. وأحرز مارسيال، (24 عامًا)، 12 هدفًا فى جميع المنافسات خلال الموسم الحالى، الذى عانى فيه من الإصابات وسجل هدفًا وحيدًا فى آخر ست مباريات، بينما يواجه يونايتد صعوبات من أجل التهديف فى ظل غياب مهاجمه ماركوس راشفورد، الذى يعانى من متاعب فى الظهر. وعن مارسيال، قال سولشاير، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «يمنحنا كل شىء، طلبنا منه اللعب وشارك أساسيًا فى آخر ثمانى مباريات وركض ربما بواقع 20% أكثر مما كان يفعل عندما وصلت إلى هنا».

وتابع المدير الفنى النرويجى: «سنقدم له مزيدًا من الدعم وسنمنحه الراحة التى يستحقها، طلبنا منه اللعب بصورة زائدة عن الحد، خاصة خلال إصابة ماركوس راشفورد». وأكمل: «أعرف أنه مرهق، لكنه رغم ذلك لم يتغيب عن أى تدريب، وهو يتدرب وجاهز لكل مباراة، ولذا أنا سعيد به».

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وأحرز راشفورد 19 هدفا فى جميع المنافسات قبل تعرضه للإصابة، فى حين أضاف ميسون جرينوود، خريج الأكاديمية، عشرة أهداف.

وتعاقد يونايتد أيضا مع المهاجم النيجيرى أوديون إيجالو (30 عاما) من شنغهاى شينهوا الصينى على سبيل الإعارة فى آخر أيام فترة الانتقالات الشتوية، نهاية الشهر الماضى.

ويحتل يونايتد المركز السابع بين فرق الدورى الإنجليزى، برصيد 35 نقطة من 25 مباراة، وسيحل ضيفًا على تشيلسى اللندنى فى 17 فبراير الجارى.