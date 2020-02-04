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عاجل | الهلال يقرر التفريط في نجم الفريق 

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إسراء محمد 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020

عاجل | الهلال يقرر التفريط في نجم الفريق 

إسراء محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لملاقاة نظيره الرائد غداً في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمز بن سلمان.

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 ووفقاً لتقارير صحفية تركية فإن الزعيم لا يرغب في تجديد عقد الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الفترة المقبلة.

وأشارت التقارير إلي أن صاحب الخمسة وثلاثون عاماً لن يعطي للفريق أكثر ما أعطاه خلال فترة تواجده.

وأكدت التقارير أن الزعيم يرغب في ضم الكولومبي راداميل فالكاو للفريق في الصيف المقبل مقابل إثني عشر مليون جنيه.

يذكر أن الهلال هو الفائز بلقب دوري أبطال أسيا النسخة الماضية بعد التغلب على أوراوا ريد ستار الياباني.

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