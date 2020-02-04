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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب الهلال يتحدث قبل مباراة الرائد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 فبراير 2020
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لملاقاة نظيره الرائد في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وتحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.
حيث قال:" جميع اللاعيبين جاهزين للمباراة، محمد البريك فقط هو المصاب و باتت عودته قريبة".
وتابع:" سوف نخوض تلك اللقاء بطريقة الضغط العالي، خصمنا سوف يلعب بالطريقة الدفاعية".
واختتم:" حذرت اللاعيبين من الهجمات المرتدة للرائد، نريد الثلاث نقاط فقط ولا غيرها، و قادرون على الفوز".
ويحتل الهلال المركز الأول في صدارة جدول تزتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد خمسة وثلاثون نقطة جمعهم من ستة عشر مباراة.
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