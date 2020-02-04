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هل يدفع الرائد ثمن تخوف الهلال من النصر؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

يسعى الهلال إلى تعزيز صدارته لفرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي يحتلها برصيد 35 نقطة، عندما يستضيف نظيره الرائد اليوم ضمن الجولة الـ17.

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ويدرك صاحب الأرض والجمهور أن أي تعثر سيعود بالفائدة على منافسه التقليدي النصر، وخاصة أن الأخير يحتل الوصافة بفارق نقطة واحدة عنه.

كما يدرك الهلال أيضا أن رائد اليوم يختلف كثيرا عن الرائد الذي تفوق عليه في الدور الأول بنتيجة كبيرة وبسهولة، حيث تطور الرائد كثيرا وسريعا، وشهدت صفوفه نهضة واضحة قادت الفريق لاحتلال المرتبة السادسة برصيد 27 نقطة، متساويا مع فريقي التعاون والوحدة.

ويدخل المدير الفني للرائد، بيسنيك هاسي، اللقاء وهو يعي طريقة خصمه اليوم، المدير الفني للهلال، رازفان لوشيسكو، حيث دائما ما يعمل الأخير على الرمي بكل ثقله في الحصة الأولى ومن ثم يخفف الرتم والإيقاع الفني في الحصة الثانية لتخفيف الضغوط البدنية على اللاعبين في ظل توالي المباريات وتداخلها مع دوري أبطال آسيا، وهو الأسلوب الذي قاده إلى حسم لقاءات مبكرا، كما حدث في مواجهة أبها الماضية.