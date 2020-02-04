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ضمك يطمح للثأر من العدالة

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ضمك يطمح للثأر من العدالة
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- بواسطة أيمن الوشواش - عبدالعزيز الأسمري الرياض

يحتدم اللقاء بين ضمك والعدالة ضمن الجولة الـ 17 مِن دوري الأمير للمحترفين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، حيث يأمل ضمك بقيادة مدربه الجزائري نور الدين بن زكري استغلال الحالة المعنوية للاعبين نتيجة نجاحهم في تعطيل قطار النصر بالتعادل معه 1 - 1 في الجولة الماضية وإنزاله من قمة الدوري.

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ويجد ضمك نفسه أمام فرصة ثمينة للثأر من العدالة وتحقيق النقاط التي تساعده وتدفعه للخروج من قاع الترتيب الذي يقع فيه برصيد 10 نقاط، ويعد ضمك أكثر فريق تعرض للخسارة مع الفتح بواقع 10 مرات، فيما استقبل 33 هدفا.

وانتهت مباراة الفريقين بالدور الأول بتفوق العدالة برباعية.

أما العدالة الضيف فيدخل مع مدربه ناصيف البياوي المباراة بنفس طموحات أصحاب الأرض، حيث إنه لا فوارق فنية بين الفريقين، كما أن العدالة تعادل في الجولة الماضية مع الأهلي 1 - 1، لكنه بقي في المركز 14، حيث تعرض لرصيد ضمك نفسه من الخسائر واستقبل 31 هدفا.


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