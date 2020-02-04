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30 فارسا وفارسة ببطولة قفز الحواجز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جدة

تبدأ الجمعة المقبل منافسات البطولة الوطنية الصغرى الـ 13 لقفز الحواجز برعاية الاتحاد السعودي للفروسية، بمشاركة أكثر من 30 فارسا وفارسة و50 فرسا وذلك بمركز المطبقاني للفروسية بجدة.

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وتستمر البطولة يومين مقسمة على 6 أشواط بجوائز تبلغ قيمتها 28,990 ريالا، يعتمد الفوز فيها على اختبار قدرة الجياد على القفز ومهارة الفارس من خلال تخطي عدد من الحواجز المختلفة، والفائز من ينهي الشوط في الوقت الأسرع وبالعدد الأقل من الأخطاء، أو العدد الأكثر من النقاط.

وأوضح رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي للفروسية محفوظ بن طالب أن البطولة تتيح فرصة المشاركة لكل من الهواة والمحترفين، لافتا إلى أن الفرسان غير السعوديين والمنتسبين لعضوية الاتحاد يمكنهم المشاركة في جميع البطولات الوطنية.

من جانبها أكدت رئيسة اللجنة المنظمة أروى مطبقاني، تزويد ودعم المركز بجميع عناصر الأمن والسلامة على أحدث المستويات، بالتعاون مع مجموعة من الخبراء العالميين، وتوفير بيئة احترافية وعالمية لتخريج أفضل الفرسان والفارسات، مبينة بأن البطولة ستشهد عددا من الفعاليات والاستشارات حول الفروسية يقدمها خبراء دوليون.