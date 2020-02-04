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إنشاء ملعب جولف بالدرعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وقع الاتحاد السعودي للجولف مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، لتعزيز تعاونهما في إنشاء ملعب يتكون من 27 حفرة، مخصص لبطولات الجولف من تصميم جريج نورمان، وذلك في وسط الدرعية.

وكانت هيئة تطوير بوابة الدرعية وقعت في سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة جريج نورمان لتصميم ملاعب الجولف، تصمم بموجبه الشركة ملعب جولف «وادي صفار» يضم 27 حفرة بمنطقة سكنية حصرية تعمل الهيئة على تطويرها غرب الرياض.

وجرى توقيع الاتفاقية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة بحضور رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، وذلك خلال منتدى الجولف السعودي الدولي في المدينة الاقتصادية. وقال الرميان عن هذه المذكرة «هذه الشراكة تعزز طموحات المملكة ومكانتها كوجهة عالمية تستقطب الزوار، ويسعدنا أن نسهم من خلالها لإعادة الزخم لرياضة الجولف».