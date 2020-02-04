شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة
وقع الاتحاد السعودي للجولف مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، لتعزيز تعاونهما في إنشاء ملعب يتكون من 27 حفرة، مخصص لبطولات الجولف من تصميم جريج نورمان، وذلك في وسط الدرعية.
وكانت هيئة تطوير بوابة الدرعية وقعت في سبتمبر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة جريج نورمان لتصميم ملاعب الجولف، تصمم بموجبه الشركة ملعب جولف «وادي صفار» يضم 27 حفرة بمنطقة سكنية حصرية تعمل الهيئة على تطويرها غرب الرياض.
وجرى توقيع الاتفاقية بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة بحضور رئيس الاتحاد السعودي للجولف ياسر الرميان، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، وذلك خلال منتدى الجولف السعودي الدولي في المدينة الاقتصادية. وقال الرميان عن هذه المذكرة «هذه الشراكة تعزز طموحات المملكة ومكانتها كوجهة عالمية تستقطب الزوار، ويسعدنا أن نسهم من خلالها لإعادة الزخم لرياضة الجولف».
كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء ملعب جولف بالدرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.