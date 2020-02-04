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الاتحاد طريق التعاون للمركز الثالث

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نواف الجبني - الرياض

يخوض التعاون مباراة صعبة عندما يستضيف الاتحاد اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن مباريات الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعاني سكري القصيم من غيابات مؤثرة تصل إلى 8 لاعبين لأسباب تنوعت بين الإصابات والإيقافات، إلا أن الفارق النقطي الكبير بينه وبين ضيفه (11 نقطة) يحفزه لتقديم أفضل ما عنده اليوم.

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ويملك التعاون 27 نقطة في المركز الرابع، مقابل 16 نقطة للاتحاد صاحب المركز الـ12.

كما أن التعاون يتفوق هجوميا من خلال تسجيل 25 هدفا بزيادة 5 أهداف عن هجوم الاتحاد، كما يتفوق التعاون دفاعيا أيضا، حيث تلقى 21 هدفا في حين تلقى دفاع الاتحاد 25 هدفا، وهو ما يؤكد أن الاتحاد يعيش فترة سيئة، حيث لم يذق طعم الفوز خلال شهرين تقريبا، خاض خلالهما 8 مباريات محلية وعربية، وكان آخر فوز له على مضيفه الصفا 4-1 في دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين قبل أن يغادر البطولة على يد الفتح بالخسارة منه 1-2 في دور الـ16، كما خاض 6 مباريات في الدوري تعادل في 4 وخسر في مباراتين، إضافة إلى فشله في الفوز على ضيفه أولمبيك آسفي المغربي بذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

أما التعاون فهو الآخر لم ينجح في تحقيق الفوز في آخر مباراتين، حيث تعادل مرتين على التوالي أمام الفيحاء والحزم.