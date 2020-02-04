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الاتحاد يحول بيرجوفيتش للملاكمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عمر أمانات - جدة

التحق المحترف الصربي ألكسندر بيرجوفيتش بأحد الأندية الخاصة بمدينة جدة لأداء تدريبات إضافية خاصة بلعبة الملاكمة، وذلك بعد أن أصبح خارج حسابات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فيما تبقى من استحقاقات الموسم الحالي.

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على صعيد آخر يسعى المدير الفني لفريق الاتحاد، الهولندي هينك تين، لرفع كفاءة وجاهزية المحترف الإيفواري الجديد ويلفريد بوني من خلال تخصيص تدريبات لياقية إضافية له، بخلاف مشاركته في الحصة التدريبية مع زملائه في الفترة المسائية.

وكان الجهاز الطبي منح اللاعب عبدالرحمن العبود الضوء الأخضر لبدء البرنامج التأهيلي واللياقي، تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد شفائه من الإصابة في مفصل القدم اليمنى.

يذكر أن إدارة النادي وعدت اللاعبين بمكافآت مجزية حال تخطي التعاون اليوم ضمن الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.