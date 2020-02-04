الهلال يستهدف ضرب النصر بمؤجلة الفيصلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض
يسعى الهلال إلى تعزيز صدارته لفرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي يحتلها برصيد 35 نقطة، عندما يستضيف نظيره الرائد اليوم ضمن الجولة ال 17 .
ويدرك صاحب الأرض والجمهور أن أي تعثر سيعود بالفائدة على منافسه التقليدي النصر، وخاصة أن الأخير يحتل الوصافة بفارق نقطة واحدة عنه.
كما يدرك الهلال أيضا أن رائد اليوم يختلف كثيرا عن الرائد الذي تفوق عليه في الدور الأول بنتيجة كبيرة وبسهولة، حيث تطور الرائد كثيرا وسريعا، وشهدت صفوفه نهضة واضحة قادت الفريق لاحتلال المرتبة السادسة برصيد 27 نقطة، متساويا مع فريقي التعاون والوحدة.
ويدخل المدير الفني للرائد، بيسنيك هاسي، اللقاء وهو يعي طريقة خصمه اليوم، المدير الفني للهلال، رازفان لوشيسكو، حيث دائما ما يعمل الأخير على الرمي بكل ثقله في الحصة الأولى ومن ثم يخفف الرتم والإيقاع الفني في الحصة الثانية لتخفيف الضغوط البدنية على اللاعبين في ظل توالي المباريات وتداخلها مع دوري أبطال آسيا، وهو الأسلوب الذي قاده إلى حسم لقاءات مبكرا، كما حدث في مواجهة أبها الماضية.
قبل المواجهة
- التقيا 49 مرة، فاز الهلال في 40 مباراة، مقابل فوزين للرائد، فيما تعادلا 7 مرات
- سجل لاعبو الهلال 111 هدفا في مرمى الرائد مقابل 25 هدفا للأخير
- أكبر انتصار للرائد على الهلال كان في الرياض موسم 1996 بنتيجة 3- 0
- أكبر انتصار للهلال على الرائد جاء في موسم 1990 وانتهى 8- 0
- لقاء الدور الأول بين الفريقين كسبه الهلال 5- 0 في بريدة
- يلعب الهلال بملعبه اليوم بعد 3 جولات خارج أرضه أمام الفيصلي والشباب وأبها
- فارق الأهداف بين الفريقين 20 هدفا لصالح الهلال الذي يملك 44 هدفا مقابل 24 هدفا للرائد
- يستعيد الهلال خدمات مهاجمه عمر خريبين بعد غياب منذ 15 يناير الماضي بداعي الإصابة
- جلال الداودي والمطلق أبرز الغائبين عن الرائد للإصابة، فيما يغيب البريك عن الهلال للسبب نفسه
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