شكرا لقرائتكم الجونة يفوز على دجلة بهدف افريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الجونة فى الفوزعلى وادى دجلة بهدف مقابل للاشئ أحرزه والتر بواليا فى الدقيقة 88 من عمر المباراة المقامة بينهما على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز. وجاء تشكيل الجونة كالتالى: فى حراسة المرمى: إسلام طارق فى الدفاع: باسم علي – محمد نجيب – لؤى وائل - جوناثان أنجويم فى الوسط: سيرج أكا – أكرم توفيق – إسلام محارب – عمرو بركات فى الهجوم: أحمد ياسر ريان – عمورى وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من.. Advertisements فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف فى الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – خالد رضا – اسحاقو يعقوبو – بسام وليد فى الوسط: أحمد سعيد - محمد عبد العاطى – بوزاس فاسيلوس – حسام عرفات - رجب عمران فى الهجوم: رفيق كابو يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.

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