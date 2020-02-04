شكرا لقرائتكم عمار حمدى يسجل ظهوره الاول مع طلائع الجيش أمام نادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل عمار حمدى لاعب الأهلي المُعار لفريق طلائع الجيش ظهوره الأول مع الطلائع بمشاركته أمام نادي مصر فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الطلائع السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.

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ومن جانبه قال عمار حمدى لاعب النادى الأهلى المعار حديثا لطلائع الجيش، إنه قرر الخروج على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل المشاركة بالمباريات، وأضاف عمار حمدى، أنه رفض البقاء فى الأهلى وقيده أفريقيا من أجل المشاركة بالمباريات والحفاظ على مقعده فى تشكيل منتخب مصر الأولمبى.

وأردف قائلاً "شاركت مع الأهلي فى في شوط واحد فقط، أمام بني سويف ولم أعترض على استبدالي، لذلك قررت الرحيل للحفاظ على لياقتي الفنية والبدنية وتقديم مستويات جيدة محليًا ودوليًا حال الانضمام للمنتخب الأولمبي".

وأكد عمار حمدى أنه يرفض الحديث في سبب تفضيل عرض طلائع الجيش عن عرض الاتحاد السكندري، وأنه يقدر فريق الاتحاد الكبير وجماهيرة الوفية ويمنى التوفيق لهم فى مسابقة الدورى، وتمنى التوفيق خلال مسيرتة الجديدة مع نادى طلائع الجيش"، وأضاف عمار "أنه كان هناك مفاوضات فى أول الموسم من فرق إنبي وسموحة والاتحاد وأخيرا طلائع الجيش، وكان اختيار اللاعب نادي الاتحاد في أول الموسم".