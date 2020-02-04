شكرا لقرائتكم الطلائع يتقدم بهدف على نادى مصر بالشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش ونادى مصر التى تجمعهما حاليًا على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم فريق الطلائع بهدف دون رد أحرزه ناصر منسى مع نهاية الشوط.
ويحتل الطلائع السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا فيما يقبع نادى مصر فى المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 22 هدفًا.
ويسعى عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لتجنب الهزيمة فى مباراة الليلة لاسيما أمام المنافس المباشر على النجاة من الهبوط، وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه بتحقيق انتصار يزيل الضغوط عنهم للهروب من دوامة المراكز المتأخرة حيث يتسلح الفريق بالصفقات الشتوية التى أبرمها وعلى رأسها عمار حمدى لاعب الأهلى، الذى سجل ظهوره الأول مع الطلائع أمام نادي مصر.
عمار حمدى انضم لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة من القلعة الحمراء لنهاية الموسم، حيث يرتدى اللاعب القميص رقم 33، وتعد صفقة عمار حمدى لاعب الأهلى هى الثالثة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر الطلائع يتقدم بهدف على نادى مصر بالشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.