شكرا لقرائتكم عدد المصابين يرتفع إلى 6 في أتلتيكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تفاقمت أزمة الإصابات في أتلتيكو مدريد في ظل الغياب المنتظر للمدافع كيران تريبيير لحوالي شهر واحد بعد الخضوع لجراحة في الفخذ اليوم الثلاثاء.

وغاب المدافع الإنجليزي عن ثلاث مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم، بسبب مشكلة عضلية في الفخذ لكن الراحة لم تكن كافية للتعافي.

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وقال أتلتيكو في بيان: شعر ظهيرنا الأيمن بالألم وخضع لعلاج تقليدي. في ظل عدم شعوره بالراحة قرر الجهاز الطبي خضوعه لجراحة.

وذكرت تقارير في إسبانيا أن تريبيير سيبتعد عن الملاعب لحوالي شهر واحد وسيغيب عن ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في 18 فبراير الجاري ضمن عدة مباريات أخرى.

وسينضم تريبيير لقائمة المصابين في أتلتيكو والتي تضم ألفارو موراتا وجواو فيلكس ودييغو كوستا وخوسيه خيمنيز وسانتياغو أرياس بينما يغيب فيليبي عن مواجهة غرناطة يوم السبت بسبب الإيقاف.