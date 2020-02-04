بعد إنفصاله عن زوجته «الهندية» بسبب خيانتها له .. رياض محرز يواعد صديقة اللاعب «أجويرو» السابقة

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن نجم نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، رياض محرز، انفصل عن زوجته ريتا جوهال، بعد خيانتها له.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن مصادر مقربة من اللاعب، أن محرز طلق زوجته ريتا، البريطانية الجنسية والهندية الأصل، وهو الآن يواعد فتاة تدعى تايلور، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد.

وزعمت الصحيفة، أن تايلور البالغة 22 عاما، والتي كانت مرتبطة سابقا بزميل محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، رفضت في البداية تطوير علاقتها بالدولي الجزائري قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي.

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وادعت الصحيفة أن تايلور دعمت محرز خلال مشاركته مع فريقه الأربعاء الماضي في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد، كما شوهد الثنائي مؤخرا وهما يغادران أحد الملاهي الليلية.

وأشارت إلى أن محرز طلق ريتا في محكمة مدينة مانشستر، دون الإشارة إلى تاريخ وقوع الطلاق.

جدير بالذكر أن محرز عقد قرانه على ريتا في أغسطس 2015، وأنجبت له ابنتين.