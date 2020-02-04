رئيس الزمالك يهدد قطر بالتصعيد

طالب رئيس الزمالك مرتضى منصور بتعهد كتابي من الحكومة القطرية بتأمين بعثة فريقه، لإعطاء موافقته على خوض مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي في الـ14 من الشهر الجاري في الدوحة.

ونقل موقع نادي الزمالك المصري عن منصور قوله: "في حال عدم وجود الضمانات الأمنية المطلوبة من الحكومة القطرية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، سنصعد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية".

وتابع "أعلم أن الجماهير تتعامل مع الموقف بمشاعر المشجع ولكنني أفعل ذلك من أجل حماية الفريق".

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وأتم : "غدا سيتم حسم الأمر بشكل نهائي بخصوص التعهد الأمني، وسنتقابل مع الإخوة مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في قرعة بطولة إفريقيا من أجل سماع ردهم بشأن الضمانات الخاصة بالتأمين"، في إشارة إلى حفل سحب قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا المقرر مساء غد الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.

ويرفض منصور خوض مباراة السوبر الإفريقي في قطر، ويفضل إقامتها في تونس أو في أي بلد آخر، ولكنه أكد أكثر من مرة أن الحالة الوحيدة للتراجع عن قراره، هي طلب الدولة المصرية مشاركة فريقه في اللقاء.

جدير بالذكر، أنه في حال عدم مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي، فسيكون عرضة لعقوبات قاسية من "الكاف".