الزمالك يوافق على لعب السوبر الإفريقي في قطر









اسماء السيد - أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري الثلاثاء أن مجلس إدارته وافق بالأغلبية على خوض مباراة الكأس السوبر الإفريقية لكرة القدم أمام الترجي التونسي، والمقررة في 14 شباط/فبراير الجاري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان الزمالك قد رفض خوض الكأس السوبر في قطر بسبب الأزمة الدبلوماسية بين القاهرة والدوحة المتهمة من قبل الرياض والمنامة وأبو ظبي أيضا بدعم التنظيمات المتطرفة، وهو ما تنفيه.

وأوضح منصور خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء بمقر النادي بميت عقبة أنه لا يوافق على خوض مباراة السوبر في قطر إلا أنه سيحترم قرار الأغلبية.

واشترط رئيس الزمالك وصول تعهد كتابي من الاتحاد الإفريقي "كاف" يضمن تأمين البعثة في قطر، من أجل إعلان الموافقة النهائية على خوض المباراة.

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قال "أنتظر وصول تعهد من الكاف بتأمين البعثة، وإذا وافقت الدولة ومجلس الإدارة على خوض المباراة فلا أمانع، فمجلس الإدارة يرى أن نلعب المباراة، ولكني أرى عكس ذلك".

وأتم رئيس الزمالك تصريحاته قائلا "إن لم نحصل على تعهد الكاف وحكومتنا رفضت السفر، سنصعد الأمر للمحكمة الرياضية".

وعلى الرغم من الأزمة الدبلوماسية، قررت السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في كأس الخليج الرابعة والعشرين التي استضافتها قطر اواخر 2019، بعد إحجامها عن ذلك بداية، في خطوة غير مسبوقة منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية أوائل صيف 2017.