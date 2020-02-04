برشلونة يكشف عن تعرض لديمبيلي لإصابة خطيرة في فخذه

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كشف برشلونة الاسباني أن مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي تعرض لاصابة خطيرة في فخذه الايمن قبل اربعة اشهر من كاس اوروبا 2020 كما اعلن النادي الكاتالوني بواسطة بيان رسمي.

واكد برشلونة أن "الفحوصات التي خضع لها الثلاثاء عثمان ديمبيلي اظهرت اصابته بتمزق عضلي كامل في الفخذ الايمن".

وكان ديمبيلي اضطر الى مغادرة تدريبات فريقه الاثنين علما بانه عاد للتو من اصابة في العضلة الخلفية ابعدته منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعانى اللاعب البالغ من العمر 22 عاما سلسلة من الإصابات منذ انتقاله إلى كامب نو قادما من بوروسيا دورتموند الألماني عام 2017 ولم يشارك هذا الموسم إلا في تسع مباريات وسجل هدفا واحدا.

وبات الشك يحوم حول مشاركة المهاجم مع فرنسا بطلة العالم في كأس اوروبا الصيف المقبل، لان هذا النوع من الاصابة غالبا ما يحتاج الى عملية جراحية وابتعاده فترة طويلة عن الملاعب.