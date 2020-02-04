فيروس كورونا يجبر الاتحاد الآسيوي على إرجاء مباريات الأندية الصينية









اسماء السيد - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء إرجاء مباريات دوري الأبطال التي تأخذ الاندية الصينية طرفا فيها الى شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو المقبلين، بعد أن فرضت أستراليا قيودا على السفر على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر اقامة المباريات التي تضم الاندية الصينية في مدينتي بيرث وسيدني الاستراليتين في شباط/فبراير وآذار/مارس الا انها أرجئت بسبب القيود الجديدة.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي الماليزي جون ويندسور في بيان عقب اجتماع طارئ عُقد في مقر الاتحاد في العاصمة الماليزية كوالالمبور "اجتمعنا في ظروف صعبة لايجاد حلول تسمح لنا بلعب كرة القدم مع ضمان سلامة وحماية اللاعبين، المسؤولين، أصحاب المصالح والجماهير".

وقال جون إن ممثلين من الجمعيات الاعضاء الست المعنية وهي أستراليا، الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا وتايلاند، وافقوا بالإجماع على إرجاء المباريات التي تضم أندية صينية في الجولات الثلاث الاولى من دور المجموعات.

وبناء على القرار، سيلتقي فيسل كوبي الياباني، الذي لعب في صفوفه أسطورة برشلونة الاسباني اندرس انييستا، مع غوانغجو ايفرغريندي الصيني في 26 أيار/مايو، فيما يلتقي بيرث غلوري وسيدني أف سي الاستراليان مع شنغهاي شينوا وشنغهاي سيبغ في 28 و29 نيسان/أبريل على التوالي على أن يلتقي ملبورن فيكتوري مع بيجينغ أف سي في 26 أيار/مايو.

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الا ان المباراة المقررة بين شيانغراي يونايتد التايلاندي مع بيجينغ في 18 شباط/فبراير الجاري ستقام في موعدها بما ان الفريق الصيني متواجد حاليا في معسكر تدريبي في كوريا الجنوبية وقد لا يوضع في الحجر الصحي.

وبحسب الجدول الموضوع مسبقا، من المقرر اقامة مباريات ذهاب الدور 16 لمنطقة شرق آسيا في 16 و17 حزيران/يونيو على ان تقام لقاءات الاياب في 23 و24 منه.

وكانت أكدت السلطات الاسترالية اصابة 12 شخص بفيروس كورونا المستجد على أراضيها وحظرت الاسبوع الماضي دخول غير الاستراليين القادمين من الصين الى البلاد.

واضطر الاتحاد الآسيوي أمس الى إرجاء كاس آسيا لكرة القدم داخل الصالات الى موعد يحدد لاحقا، بعد أن كانت مقررة في عشق أباد عاصمة تركمانستان بين 26 شباط/فبراير الجاري والثامن من آذار/مارس المقبل.

وأدى الفيروس الى اصابة اكثر من 20 ألف شخص ووفاة 425 في الصين حتى الساعة، بعد أن تفشى الوباء من مدينة ووهان وانتقل الى 24 بلد حول العالم.