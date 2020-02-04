إقالة ماتزاري مدرب تورينو









اسماء السيد - أعلن نادي تورينو الايطالي اقالة مدربه والتر ماتزاري الثلاثاء بعد تعرض فريقه لثلاث هزائم تواليا على ان يحل بدلا منه مورينو لونغو المدرب السابق لفئة الشباب في النادي.

ومني تورينو بأقسى خسارة له على ملعبه بسقوطه امام اتالانتا بسباعية نظيفة قبل ان يسقط مجددا امام ليتشي صفر-4 الاحد في الدوري ايضا.

وسبق لماتزاري ان اشرف على اندية سمبدوريا، نابولي وانتر ميلان الايطالي بالاضافة الى واتفورد الانكليزي قبل ان يستلم منصبه الحالي مع تورينو في كانون الثاني/يناير 2018.

اما المدرب الجديد لونغو فسبق له الاشراف على برو فرتشيلي في الدرجة الثانية عام 2016 ثم قاد فروسينوني الى الدرجة الاولى في موسم 2017-2018.