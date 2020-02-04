شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يخطف أغلى ثلاث نقاط بالفوز على دجلة بهدف بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الجونة فى تحقيق أغلى ثلاث نقاط بالفوز على وادى دجلة بهدف مقابل لا شةء أحرزه والتر بواليا فى الدقيقة 88 من عمر المباراة المقامة بينهما على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة إلى 18 نقطة ويرتقى للمركز العاشر للمرة الأولى منذ انطلاق المسابقة، بينما تجمد رصيد وادى دجلة عند 14 نقطة فى المركز الرابع عشر

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة وظهر فيها رغبة الفريقين فى خطف الثلاث نقاط للتقدم خطوة مهمة لمنطقة وسط الملعب للهروب من المؤخرة، وامتلك لاعبو الجونة منطقة المناورات بفضل تحركات إسلام محارب وعمرو بركات وعمورى، بينما حاول لاعبو دجلة الاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق حسام عرفات ورجب عمران ورفيق كابو.

فى الشوط الثانى أحكم لاعبو الجونة قبضتهم على مجريات المباراة ونجحوا فى السيطرة على منطقة المناورات وأضاع لاعبوه العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيلة بتغيير مجرى المباراة حتى جاءت الدقيقة 88 لتعلن عن هدف السبق.

وعقب الهدف ذهب اللاعبون جميعًا إلى صورة خالد بشارة رئيس نادى الجونة الذى وافته المنية بداية الأسبوع الحالى أثر حادت أليم على طريق الرماية.

بعدها حاول لاعبو وادى دجلة التعادل لخطف نقطة التعادل إلا انهم فشلوا ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة.

وجاء تشكيل الجونة كالتالى:

فى حراسة المرمى: إسلام طارق

فى الدفاع: باسم علي – محمد نجيب – لؤى وائل - جوناثان أنجويم

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فى الوسط: سيرج أكا – أكرم توفيق – إسلام محارب – عمرو بركات

فى الهجوم: أحمد ياسر ريان – عمورى

وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

فى الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – خالد رضا – اسحاقو يعقوبو – بسام وليد

فى الوسط: أحمد سعيد - محمد عبد العاطى – بوزاس فاسيلوس – حسام عرفات - رجب عمران

فى الهجوم: رفيق كابو