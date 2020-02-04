شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الجونة يتقدم على دجلة بهدف بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الجونة فى التقدم على وادى دجلة بهدف مقابل لا شىء أحرزه والتر بواليا فى الدقيقة 88 من عمر المباراة المقامة بينهما على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاءت أحداث الشوط سريعة وظهر فيها رغبة الفريقين فى خطف الثلاث نقاط للتقدم خطوة مهمة لمنطقة وسط الملعب للهرب من المؤخرة، وامتلك لاعبو الجونة منطقة المناورات بفضل تحركات إسلام محارب وعمرو بركات وعمورى، بينما حاول لاعبو دجلة الاعتماد على الهجمات المرتدة عن طريق حسام عرفات ورجب عمران ورفيق كابو.

وجاء تشكيل الجونة كالتالى:

فى حراسة المرمى: إسلام طارق

فى الدفاع: باسم علي – محمد نجيب – لؤى وائل - جوناثان أنجويم

فى الوسط: سيرج أكا – أكرم توفيق – إسلام محارب – عمرو بركات

فى الهجوم: أحمد ياسر ريان – عمورى

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وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف

فى الدفاع: أحمد رمضان بيكهام – خالد رضا – اسحاقو يعقوبو – بسام وليد

فى الوسط: أحمد سعيد - محمد عبد العاطى – بوزاس فاسيلوس – حسام عرفات - رجب عمران

فى الهجوم: رفيق كابو

يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفًا وتلقت شباكه 23 هدفًا.