شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ"طلائع الجيش ونادى مصر " فى الدورى الممتاز قبل مواجهة جهاز الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتظر الجماهير المتابعة للدورى المصرى الممتاز المواجهة المنتظرة بين فريقي طلائع الجيش ونادى مصر والمحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام.

ويسعى فريق طلائع الجيش للهروب من التواجد فى فرق القاع بترتيب الدورى الممتاز، ومثله فريق نادى مصرى الذى يواجح شبه نفس الأزمة، حيث يسعى كل الثنائى إلى تصحيح الأوضاع فى هذا اللقاء واقتناص الثلاث نقاط.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراة اليوم الثلاثاء بين طلائع الجيش ونادى مصر فى مسابقة الدورى الممتاز، وهما كالتالى: محمود بسيونى ومصطفى حسن ومحمود حسين على.. ومحمد السعداوى حكمًا رابعًا.

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حرص عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على مطالبة لاعبيه بتحقيق الفوز من أجل إزالة الضغوط عنهم للهروب من دوامة المراكز المتأخرة حيث يتسلح الفريق بالصفقات الشتوية التى أبرمها وعلى رأسها عمار حمدى لاعب الأهلى، ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام نادى مصر مكون من: "محمد بسام -محمد السيسي وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد ناصف ومهند لاشين وكيفين وأحمد زولا ومحمد شحاتة وناصر منسي وعمرو جمال".

بينما عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لتجنب الهزيمة فى مباراة الليلة لاسيما أمام المنافس المباشر على النجاة من الهبوط، ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام الطلائع مكون من: "وليد توفيق - شريف أشرف – أحمد أوكا – أحمد جودة – علاء عطا -مصطفى سلطان – إسلام صالح – مؤمن إبراهيم – أحمد يوسف - ويليس ألفيس – محمد نصر".

ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"طلائع الجيش ونادى مصر" بالدورى الممتاز فى الجدول التالى: