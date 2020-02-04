تركي آل الشيخ يكافئ لاعبي الأهلي.. والخطيب يثمن مساندته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأهلي في بيان رسمي أن تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي، هنأ محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بعد تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تعادل مع الهلال السوداني (1-1) في ختام دور المجموعات لدوري الأبطال، ليضمن تأهله إلى دور الثمانية كوصيف خلف النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة.

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وسبق وكشف آل الشيخ عن مكالمة هاتفية بينه وبين رئيس الأهلي وتم الاتفاق على رصد مكافآة للاعبين والجهاز الفني بعد حسم التأهل لربع نهائي البطولة الأفريقية.

وينتظر الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مواجهة الترجي التونسي أو مازيمبي الكونغولي أو صنداونز الجنوب أفريقي.

وجاء بيان الأهلي عبر موقعه الرسمي كالتالي:

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي، على التواصل مع مسؤولي الأهلي، وهنأ الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، على تأهل فريق الكرة إلى دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال. جاءت تهنئة آل الشيخ على الرغم من الظروف الصحية التي يمر بها، وخضوعه لأكثر من جراحة دقيقة في أمريكا خلال الفترة الماضية. وأكد الرئيس الشرفي للنادي تقديره للجهد الكبير الذي بذله اللاعبون والجهاز الفني في المباريات السابقة. وحرصًا منه على الاستمرار في مساندة الفريق، قرر منح الجهاز الفني واللاعبين مكافأة إجادة، التي كان قد وعد بها قبل المواجهة الأخيرة أمام الهلال السوداني، وتمنى لهم التوفيق في الأدوار المقبلة للبطولة، وإسعاد جماهير الأهلي بإحراز اللقب القاري. ومن جانبه عبر الكابتن محمود الخطيب عن تثمين النادي وإدارته لمساندة المستشار تركي آل الشيخ، واهتمامه الدائم بمسيرة فريق الكرة، على الرغم من متاعبه الصحية، وتمنى له تمام الشفاء والعودة إلى وطنه ومحبيه.