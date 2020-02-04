في مباراة باهتة.. الجونة يفوز على وادي دجلة في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اقتنص فريق الجونة فوزا قاتلا أمام وادي دجلة، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب الأخير مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 16 بالدوري الممتاز.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88 لصالح الجونة أصحاب الأرض عن طريق اللاعب والتر بواليا.

وبتلك النتيجة، رفع الجونة رصيده إلى 18 نقطة بالتساوي مع حرس الحدود، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 14 نقطة بالمركز الرابع عشر.

وقبل المباراة، حرصت إدارة نادي الجونة على تقديم لفتة طيبة في رحيل خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي، والذي توفي الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي إثر حادث أليم.

وحرصت إدارة النادي على رفع لافتة كبيرة للراحل تحمل صورة خالد بشارة في مدرج الدرجة الثانية، وذلك قبل انطلاق مواجهة الفريق أمام وادي دجلة بالدوري.

ولعب الجونة بتشكيل مكون من:

"اسلام طارق، باسم علي، محمد نجيب، لؤي وائل، جوناثان نغويم، سيرجي اكا، أكرم توفيق، اسلام محارب، عمرو بركات، عموري، أحمد ياسر ريان".

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وعلى الجانب الأخر خاض فريق وادي دجلة المواجهة بتشكيل مكون من:

"محمد عبد المنصف، رجب عمران، خالد رضا، أحمد سعيد، ياكوبو، محمد عبد العاطي، بسام وليد، حسام عرفات، فاسيليوس بوزاس، رفيق كابو، أحمد رمضان بيكهام".

ملخص المباراة

الفرصة الأخطر في اللقاء، جاءت بعد مرور 55 دقيقة وكانت لصالح فريق الجونة صاحب الأرض، بعدما استلم المهاجم أحمد ياسر ريان الكرة أمام منطقة الجزاء ليخترق ويصوب ركلة صاروخية لكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس محمد عبد المنصف.

ومع حلول الدقيقة 73 كاد عموري لاعب الجونة يسجل هدفا، بعد مراوغة داخل منطقة جزاء وادي دجلة وسدد بشكل رائع لكن الكرة خرجت بعيده عن الشباك.

وجاءت أول فرصة خطيرة لفريق وادي دجلة مع حلول الدقيقة، بعد عرضية من الجانب الأيسر حولها حسام عرفات بشكل غريب خارج المرمى.

وتمكن فريق الجونة من احراز هدف التقدم في الدقيقة 88 عن طريق اللاعب والتير بواليا.