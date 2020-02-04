أحمد مرتضى: جمهور الزمالك أكبر من سكان قطر.. والسوبر الإفريقي هدفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه قام ببذل مجهود عملاق للعمل على تأمين بعثة الفريق الأبيض في قطر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا في كأس السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري، وذلك بصفته بطلاً للكونفدرالية.

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وفي تصريحات لقناة ناديه الرسمية قال أحمد مرتضى :"بذلت مجهوداً جباراً من أجل يحظى الزمالك بتأمين مثالي في دولة عدائية تجاه مصر، لقد سافرت إلى المغرب ذهاباً وإياباً في نفس اليوم، والهدف دوماً إسعاد جماهير الزمالك".

وكان الزمالك قد أعلن رفضه الرسمي لخوض مباراة السوبر في قطر، قبل أن يتراجع ويعلن في مؤتمر صحفي خوض المباراة ضد الترجي التونسي على الأراضي القطرية بحثاً عن كأس السوبر الإفريقي.

وأتم أحمد مرتضى :"الزمالك نادي كبير جماهيره بالملايين، أكثر من تعداد الدولة المستضيفة للسوبر، لذلك كان علينا التأكد من ترتيبات الأمن لحماية البعثة، وهدفنا الفوز باللقب في حضور الجماهير المصرية هناك".