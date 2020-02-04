مدرب الأهلي السابق يتولى تدريب منتخب فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أعلن الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم، اسناد مهمة تدريب المنتخب هناك لخوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي.
وذكر الاتحاد الفنزويلي عبر حسابه الرسمي على موقع للتواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بيسيرو وقع على عقود توليه مهمة قيادة منتخب فنزويلا في حضور لاورينانو جونزاليس رئيس الاتحاد.
واوضح في بيانه المقتضب إلى أن تفاصيل التعاقد مع المدرب البرتغالي بيسيرو ستنشر في وقت لاحق.
ويملك بيسيرو تجربة تدريبة مع فريق الأهلي قبل عدة مواسم، حين تولى الإدارة الفنية للفريق الأحمر خلال موسم 2015-2016، لكنه لم يستمر طويلا مع الفريق لينتقل إلى سبورتنج براجا البرتغالي.
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