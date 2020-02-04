"فيفا" يُعلن إيقاف 4 لاعبين أفارقة عن ممارسة النشاط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تعرض 4 لاعبين أفارقة لعقوبة الإيقاف عن ممارسة نشاط كرة القدم، وذلك تنفيذا لقرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على إثر تورطهم في التلاعب بنتائج المباريات.

وأكد البيان المنشور عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن لجنة الانضباط قررت إيقاف كل من الأوغندي جورج مانديلا، والثلاثي الكيني موسيس كيكاتي، فيتسو أوموكوتو وفيتسوس أوكيرينج عن ممارسة النشاط لأربعة سنوات.

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وجاء قرار لجنة الانضباط بالفيفا، عقب التحقيقات الموسعة التي اجريت خلال الأيام الفترة الماضية، ليثبت تورط الرباعي الأفريقي في التلاعب بنتائج المباريات.

وأكد "فيفا" في بيانه، أن عقوبة الإيقاف التي تلقاها الرباعي الأفريقي، ستطال عدم ممارسة النشاط محليا او دوليا، بالإضافة إلى عدم ممارسة أي نشاط إداري مرتبط بكرة القدم.

ووقعت عقوبة الإيقاف، لواقعة تعود إلى عام 2019، حين تلاعب في نتائج مباريات بالدوري الكيني، وجاء القرار بعد التحقيق في الواقعة وتطبيق اللائحة الخاصة بالعقوبة استنادا على البند 69 من المادة الأولى في لائحة الانضباط.